Şuşa yakınlarındaki el bombalı saldırıda 3 Azerbaycan askeri yaralandı

Azerbaycan Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Ermeni bir saldırganın Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’daki Şuşa şehri yakınlarında Azerbaycan ve Rus barış gücü askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına el bombası atması sonucu 3 Azerbaycanlı askerin yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan’ın Ermenistan işgaline son verdiği Dağlık Karabağ’ın kültür başkenti Şuşa şehri yakınlarında Azerbaycan ve Rus barış gücü askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına yerel saatle 07.00 sıralarında gerçekleştirilen el bombalı saldırının detayları netleşiyor. Azerbaycan Başsavcılığı ve Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından saldırıya yönelik yapılan ortak açıklamada, "13 Kasım yerel saatle 07.12’de Hankendi’den Laçın şehrine doğru ilerleyen 48-MN-048 ER plakalı kamyonda bulunan Ermenistan vatandaşı Norayr Mirzoyan (46), Şuşa şehrinin Daşaltı köyünün yakınlarında görev yapan Azerbaycan ve Rus barış gücü askerlerinin üzerine RQD-5 tipi el bombası atmıştır" denildi. Saldırıda 3 Azerbaycan askerinin yaralandığı aktarılırken, olayla ilgili Azerbaycan Ceza Kanunu’nun grup şeklinde önceden planlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs, görev başındaki kamu görevlisinin kendisini veya yakın akrabalarını öldürmeye teşebbüs, ateşli silahların, patlayıcıların organize bir grup tarafından yasa dışı temini ve taşınması maddelerince dava açıldığı belirtildi. Olayla ilgili Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın da sürdürüldüğü kaydedildi.