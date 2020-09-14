Sürüklenen teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 5 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarılarak tekne limana çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Şövalye adası açıklarında arıza yapan ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne açık denizde sürüklenmeye başladı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, arıza yapan tekneyi yedekleyerek Fethiye limanına güvenli bir şekilde çekti.