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Sürücüsüz at kaza yaptı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sürücüsüz at arabası, park halindeki otomobile çarptı.

Asayiş 06.06.2021, 10:19
Sürücüsüz at kaza yaptı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sürücüsüz at arabası, park halindeki otomobile çarptı.

Kaza, sabah saat 10.20 sıralarında Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sahibinin elinden kaçtığı tahmin edilen arkasında araba bağlı at, panikleyerek yol kenarında park halindeki Ogün Şahin’e ait 34 DNA 768 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle at arabası, otomobile maddi hasar verdi.

Panikleyen atı çevredekiler sakinleştirerek kaldırıma bağladı. At ve arabası, sahibine ulaşılmak üzere Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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