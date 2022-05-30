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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı

Erzurum’dan Aşkale istikametine doğru seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi

Asayiş 30.05.2022, 14:38
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı

Erzurum’dan Aşkale istikametine doğru seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi

Alınan bilgiye göre, bugün saat 12.00 civarlarında Erzurum’dan Aşkale istikametine doğru seyir halinde olan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sürücü, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cam yüklü tır, orta refüjdeki kanala girerek ancak durabildi. Olayda büyük ölçüde maddi hasar oluşurken, can kaybı olmaması sevindirdi.

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