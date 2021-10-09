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Sürücüsü kalp krizi geçiren otobüs oto bakım servisine daldı: 2 yaralı

Malatya’da sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği özel halk otobüsü kontrolden çıkarak oto bakım servisine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 09.10.2021, 20:38
Sürücüsü kalp krizi geçiren otobüs oto bakım servisine daldı: 2 yaralı

Malatya’da sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği özel halk otobüsü kontrolden çıkarak oto bakım servisine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Kömür Terzi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü kalp krizi geçiren İ.G. idaresindeki 44 H 0032 plakalı özel halk otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir oto bakım servisine daldı. Kazada iş yerini kapatma hazırlığı yapan işletme sahibi C.H. ile araç sürücüsü yaralandı.

Servis dışı sefer yapan araçta yolcunun bulunmaması bir faciayı önlerken, yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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