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Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon otomobile çarptı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir zincir markete malzeme indirmek için duran kapalı kasa kamyon, sürücüsünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sonucu geri geri giderek duraklama yapan bir otomobile arkadan çarptı.

Asayiş 16.09.2021, 11:53
Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon otomobile çarptı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir zincir markete malzeme indirmek için duran kapalı kasa kamyon, sürücüsünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sonucu geri geri giderek duraklama yapan bir otomobile arkadan çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi üzerinde bir zincir marketine malzeme indirmek için market önüne yanaşan kapalı kasa kamyonun sürücüsü, iddiaya göre el frenini çekmeden aracından indi. Hareket etmeye başlamasıyla geri geri giden kamyon, herkesin şaşkın bakışları arasında geri geri giderek duraklama yapan bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden otomobil, kısa bir mesafe gittikten sonra durdu. Kazada, araç içerisinde kimsenin olmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bu sırada kamyonun yolda bekleyen ve yürüyen insanlara çarpmaması olası bir facianın da önüne geçti.

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