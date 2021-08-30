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Sürücünün araçtan fırlayıp öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Bursa’da meydana gelen kazada araçtan fırlayan sürücü feci şekilde can verdi. O ânlar kameralara yansıdı.

Asayiş 30.08.2021, 16:11
Sürücünün araçtan fırlayıp öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Bursa’da meydana gelen kazada araçtan fırlayan sürücü feci şekilde can verdi. O ânlar kameralara yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Bursa-Ankara yolunda Serme Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 V 9322 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Yavuz, ana yol üzerinde geri geri gelirken, Özkan K. idaresindeki 16 GC 782 plakalı cip arkadan çarptı. Yavuz, araçtan fırlayıp bariyerlere çarptı. Yavuz olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik tedbiri alınırken, çarpan aracın yaralı sürücüsü Özkan K. ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, geri geri gelen beyaz araca düz yolda ilerleyen cipin çarptığı görüldü.

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