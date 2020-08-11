banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Merkez Bankası'ndan bir hamle daha: Likidite imkan limitleri sıfırlandı
Merkez Bankası'ndan bir hamle daha: Likidite imkan limitleri sıfırlandı
Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip oluyor
Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip oluyor
'60 yaş üzeri hasta oranı yüzde 20...' 11 Ağustos koronavirüs tablosu
'60 yaş üzeri hasta oranı yüzde 20...' 11 Ağustos koronavirüs tablosu
Büyükçekmece'den endişelendiren görüntü...
Büyükçekmece'den endişelendiren görüntü...

Sürücülerin Yağdonduran kabusu sona erecek

KIŞ AYLARINDA SÜRÜCÜLER İÇİN KABUSA DÖNÜŞEN YAĞDONDURAN GEÇİDİ, YAPIMI DEVAM EDEN TÜNEL İNŞAATININ TAMAMLANMASI İLE KABUS OLMAKTAN ÇIKACAK.

Asayiş 11.08.2020, 09:51
7
Sürücülerin Yağdonduran kabusu sona erecek

Kış aylarında sürücüler için kabusa dönüşen Yağdonduran geçidi, yapımı devam eden tünel inşaatının tamamlanması ile kabus olmaktan çıkacak.

Sivas-Malatya karayolu, Ulaş ilçesi sınırlarında yer alan bin 700 rakımlı Yağdonduran geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle sık sık ulaşıma kapanarak sürücülere zor anlar yaşatıyor. Birçok kazanın da yaşandığı geçitte kış aylarında ulaşımın aksamaması için 2016 yılında başlatılan tünel çalışmaları devam ediyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yağdonduran tünelinde incelemelerde bulundu. Karayolları 16. Bölge Müdür Yardımcısı Celil Gümüşer’den çalışmalar hakkında bilgi alan Ayhan, tünelde çalışan işçilerle de sohbet etti.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, kış aylarında sürücülerin kâbusunu ortadan kaldırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Coğrafyanın meşakkatli olduğunu ifade eden Vali Ayhan, "Zor bir coğrafya, biraz uzun sürmesinin gerekçesinin de bu olduğunu söylemek istiyorum. 800 metre yeraltı tüneli, yaklaşık 700 metre aç kapa yani yeraltı tünelinden sonra ayrı bir kar paneli şeklinde imalatlar yapılıyor. İnşallah elektromekanik işlerin yine bu işler bünyesinde yapılarak da 2021 yılından sonra bu kâbus bitecek. Sivas’ta bir kış daha yaşayacak ve artık yaşamayacağınızı söyleyebiliriz. Özellikle kış dönemlerinde bu coğrafyadan geçmek çok sıkıntılı. İnşallah Sivas, Malatya arası ve Sivas’ın Kangal, Divriği, Gürün ilçelerimizin de Sivas’ımızla olan bağlantısı gönül bağlantısı gibi sıkı ve güvenli olacak" dedi.

Kızıldağ ve Çamlıbel tünelleri gündemde

Kış aylarında sürücülere büyük zorluk yaşatan Kızıldağ ve Çamlıbel geçitlerinin ve tünellerinin de planlandığını ifade eden Ayhan, "’Gidemediğin Yer Senin Değildir’ diyen Halil Rıfat Paşa’nın torunları, genç mühendisler dağda taşta harika çalışmalar yapıyor. Karayolları Sivas 16. Bölge Müdürlüğü coğrafyamızda hummalı çalışmaktadır. Baktığımızda, yol standardımıza baktığımızda bunu çok rahat görebiliriz. Yine aynı şekilde Geminbeli tünelinde çalışmalar devam etmekte, Kızıldağ ve Çamlıbel de aynı şekilde planlama aşamasında, projeleri bitti. İnşallah ödenek temini noktasında halledildiği zaman da oraların da gereği yapılacaktır. Ben emek verenlere teşekkür ediyorum, devletimize minnettarız. Hakikaten ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışının en güzel örneklerinden birisi rakım bin 700 ve ağustos ayının ortasında şiddetli rüzgâr olan bir yer burası. İnşallah Sivas’ımız bu yolda seyahat edenlerin kâbusunu bir yıl sonrasında bitirmiş olacağız ve Sivas’ımız da güzel bir hizmeti bünyesine katmış olacak. Fedakarca çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
30°
açık
Namaz Vakti 11 Ağustos 2020
İmsak 04:24
Güneş 06:03
Öğle 13:14
İkindi 17:05
Akşam 20:16
Yatsı 21:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25