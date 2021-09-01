Sürücü yanan tırdan saniyelerle kurtuldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki tırın içinde uyurken çıkan yangını son anda fark eden sürücü, saniyelerle ölümden kurtuldu. Yangın park halindeki bir başka tıra da sıçradı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerindeki otoparkta meydana geldi. Bekir Özdemir (45), kullandığı 70 BH 416 plakalı tırı otoparka park ederek şoför kabininde uykuya daldı. Bir süre sonra tırın şoför kabininde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, saniyelerle araçtan çıkarak kurtuldu. Sürücü 50 metre ilerideki itfaiye istasyonundaki ekiplerden yardım istedi. O sırada yangın büyüyerek tırın yanında park halindeki 34 EU 2903 plakalı tıra sıçradı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonucu iki araçta da hasar oluştu. Yangının çıkma anı ve sürücünün kurtulduğu anlar ise bir işyerinin güvenlik kamesına yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.