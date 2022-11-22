Sürücü ile yaya yol vermeme yüzünden birbirine girdi: 2 gözaltı

Tekirdağ Çorlu’da yaya ile sürücü arasında yol vermeme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla hafif yaralandı. Olaya müdahale eden Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, 2 şahsı gözaltına alırken, olayda kullanılan tabanca ile bıçak da muhafaza altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya olarak karşıdan karşıya geçen E.T. (42) ile aracıyla seyir halinde olan sürücü M.B. arasında yol vermeme iddiasıyla tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.B. aracındaki tabancaya sarılırken, E.T. de bıçakla saldırdı. Arbede esnasında M.B. elinden hafif şekilde yaralandı. Silahın da ateş alması nedeniyle yaralanan olmadı.

Kısa sürede olay yerine gelen Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, M.B. ile E.T.’yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak ile tabanca ve tabancaya ait 5 adet 7x65 mm çapında fişek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.