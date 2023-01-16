Sürücü alkollü yakalandı, arkadaşı beddua yağdırdı

Bursa’da trafik polislerinin uygulama noktasını gören bir sürücü bir alışveriş merkezinin kapalı olan otoparkına girmeye çalıştı. Yakayı ele veren sürücü alkolmetreye üflememek için dakikalarca uğraştı. 0.28 promil alkollü çıkan ticari minivan aracın sürücüsü ehliyetine 6 ay el konulunca şok yaşadı. Araç bağlanınca arkadaşı ise arka arkaya beddua yağdırdı.

Merkez Osmangazi İlçesinde uygulama noktası kuran trafik polisleri alkollü sürücülere geçit vermedi. Bir otomobil sürücüsü ise polis ekiplerini görünce kapalı olan AVM otoparkına girmek istedi. Otoparkın kapalı olduğu gören araç sürücüsü alkolmetreyi karşısında görünce üflememek için elinden geleni yapsa da ekiplerden kurtulamadı.

Genç, daha büyük ceza yiyeceğini anlayınca üflemek zorunda kaldı. Aracı bağlanan sürücünün arkadaşı ise polis ekiplerini ikna etmek için bir süre uğraştı. Cezadan kaçamayacağını anlayan sürücünün arkadaşı bu kez de arkadaşına dönüp, “Bir iş yapmaya kalkıyoruz, başımıza gelmeyen kalmıyor. Kazalara, belalara gelelim” diyerek beddua yağdırdı. 3 bira içtiğini söyleyen sürücünün arkadaşının ilginç anları dakameralara yansıdı.