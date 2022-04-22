Sürü halinde gezen köpeklerin vatandaşa saldırı anı kamerada

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürü halinde gezen sokak köpekleri bir vatandaşa saldırdı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samandağ ilçesindeki köpeklerin sayısı her geçen gün artıyor. Bölgeye araçlarla getirilip bırakılan onlarca köpek, bölgede bulunan yollarda ve mahallede vatandaşlara sorun yaşatıyor. Sokak köpeklerinin araçla ilçeye getirilip bırakılması kameralara yansırken sürü hâlinde gezen köpeklerin mahallede yaşayan bir vatandaşa saldırı anı ise saniye saniye kaydedildi. Vatandaşlar sokak köpekleri için yetkililerden çözüm bekliyor.