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Sürmeye hazırlandığı tarlasında kafatası buldu

Antalya’da bir vatandaş sürmek istediği tarlada kafatası buldu. Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi ve savcının incelemelerinin ardından kafatası, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Asayiş 17.05.2021, 10:53
Sürmeye hazırlandığı tarlasında kafatası buldu

Antalya’da bir vatandaş sürmek istediği tarlada kafatası buldu. Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi ve savcının incelemelerinin ardından kafatası, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi Sakallar Mevkii Büyük Şelale yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, DSİ’ye ait sulama kanalının kenarında bulunan tarlasına gelen Taylan Arslan, sulama kanalı temizlendikten sonra çıkan balçığın tarlasına döküldüğünü fark etti. Taylan Arslan, bir taraftan balçığı nasıl kaldıracağını düşünürken, balçığın ortasında bulunan kafatası dikkatini çekti. Arslan’ın haber vermesi üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi.

Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışmalar ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından bir insana ait olduğu belirlenen kafatası, DNA tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tarlayı sürmek için geldiğini belirten Taylan Arslan, “Tarlaya geldiğimde kanal temizliği sonrası balçık döküldüğünü gördüm. Arazimize haberimiz olmadan balçık dökülmesi hakkında yetkilileri aramaya hazırlanırken balçığın içinde kafatasını gördüm ve jandarmayı aradım" dedi.
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