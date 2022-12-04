Suriye’ye operasyon: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin Cerablus ve El Bab bölgelerinde yapılan operasyonlarda terör örgütü DEAŞ’ın sözde maliye sorumlusunun da aralarında bulunduğu 18 teröristin yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde, 13 DEAŞ ve 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere, toplam 18 terörist yakalandı.

Edinilen bilgilere göre şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; patlamaya hazır 10 kilogram el yapımı patlayıcı içerikli bomba düzeneği, 4 adet bomba elektronik devre kartı, bir adet kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet tabanca ve 253 adet fişek ele geçirildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde Suriye Görev Gücü Cerablus ve El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde; Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde 3 Aralık 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; taban genişletme, propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda da eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen; aralarında örgütün sözde “Maliye Emiri”nin de bulunduğu 13 DEAŞ, Suriye Münbiç bölgesinden eylem amaçlı Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere, toplam 18 teröristin yakalandı.