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Suriye’nin kuzeyine düzenlenen cezalandırma atışları sonucu 21 terörist etkisi hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG’nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından başlatılan "meşru müdafaa" ve "cezalandırma atışları" sonucu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 21’e yükseldiğini bildirdi.
Asayiş 13.05.2022, 10:57
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG’nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısının ardından başlatılan "meşru müdafaa" ve "cezalandırma atışları" sonucu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 21’e yükseldiğini bildirdi.