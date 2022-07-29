Suriye’nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA(İHA) - Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi