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Suriye’nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Asayiş 29.07.2022, 12:14
Suriye’nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA(İHA) - Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi