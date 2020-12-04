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Suriye’nin Cindires beldesinde patlama: 4 yaralı

Suriye’nin Cindires beldesinde bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.

Asayiş 04.12.2020, 17:40
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Suriye’nin Cindires beldesinde patlama: 4 yaralı
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Suriye’nin Cindires beldesinde bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.

Suriye’nin Halep ilinin Afrin ilçesine bağlı Cindires beldesinde bir aracın altına yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Sivil savunma yetkilileri, patlamada 1’i kadın 4 sivilin yaralandığını açıkladı. Patlama sonucu aracın kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.
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