Suriyeli gencin cenazesini ailesi salavatlarla aldı
ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE SERA DEMİRLERİNE KAYNAK YAPTIĞI SIRADA ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK HAYATINI KAYBEDEN GENCİN CENAZESİ MORGTAN SALAVATLAR EŞLİĞİNDE ALINDI.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sera demirlerine kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden gencin cenazesi, morgdan yakınları tarafından salavatlar eşliğinde alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay dün öğleden sonra Gazipaşa ilçesi Beyrebucak Mahallesi İbrahimler mevkisinde meydana geldi. 20 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed El Abdullah, sera demirlerine kaynak yaptığı esnada elektrik akımına kapıldı. Yanındaki mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından El Abdullah, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. El Abdullah, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Acı haberi alan gencin yakınları morga geldi. El Abdullah’ın cenazesi yakınları tarafından morgdan salavatlar eşliğinde alındı. Gözyaşlarına boğulan gencin yakınları güçlükle sakinleştirildi. El Abdullah’ın cenazesinin Suriye’nin Azez kentinde toprağa verileceği öğrenildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24
|İmsak
|03:44
|Güneş
|05:38
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:42
|Yatsı
|22:27