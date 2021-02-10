Suriyeli büyücü çetesine operasyon; 13 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada, 'büyü yapma' bahanesiyle dolandırıcılık yapan Suriyeli çete tespit edildi.

Polisin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinde, şüphelilerin Altındağ ilçesinde bir evi özel eşyalarla dizayn edip, büyü merkezine dönüştürdüğü belirlendi.

Şüphelilerin, mağdurları buraya davet edip, para karşılığında dua okuma, muska yazma gibi yöntemlerle büyü yaparak sorunlarını çözdüklerini iddia ettikleri tespit edildi.

İNTERNET SİTESİ DE AÇMIŞLAR

Çetenin ayrıca internet sitesi açtığı, bu site üzerinden de özellikle Arap ülkelerindeki yabancı uyruklu kişilerle görüntülü konuşup, aynı şekilde büyü yapma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

15 ADRESE BASKIN

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen 15 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında özel dizayn edilen büyü evinin de bulunduğu 15 adreste yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli belgelere ve eşyalara el konuldu. Büyü merkezi olarak kullanılan evde yapılan aramada ele geçirilen eşyalar ise polisleri bile şaşkına çevirdi.