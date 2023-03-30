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Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişi yakalandı
HUDUT GÜVENLİĞİ İÇİN GÖREVİNİN BAŞINDA OLAN KAHRAMAN MEHMETÇİK, SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 1 KİŞİYİ YAKALADI
Asayiş 30.03.2023, 11:05
Hudut güvenliği için görevinin başında olan Kahraman Mehmetçik, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Kişinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, “Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerini kullandı.