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Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan terörist sınırda yakalandı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu terörist yakalandı.
Asayiş 22.11.2021, 16:21
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu terörist yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir teröristin Suriye’den Türkiye’ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik alınan istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere, Şanlıurfa İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.