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Suriye’den Türkiye istikametine kazılan tünel Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı

Hatay’da görevli Mehmetçiklerin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Ayrıca çok sayıda, kazı çalışmasında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Asayiş 01.05.2021, 12:23
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Suriye’den Türkiye istikametine kazılan tünel Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı

Hatay’da görevli Mehmetçiklerin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Ayrıca çok sayıda, kazı çalışmasında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Hatay’da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.
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