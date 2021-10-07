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Suriye’den Samsun’a şehit ateşi düştü

Suriye’de yapılan hain saldırı sonucu Samsunlu Sözleşmeli Er Tayfun Özköse (24), şehit düştü.

Asayiş 07.10.2021, 12:34
Suriye’den Samsun’a şehit ateşi düştü

Suriye’de yapılan hain saldırı sonucu Samsunlu Sözleşmeli Er Tayfun Özköse (24), şehit düştü.

Suriye Elbab’da yapılan tanksavar saldırısı sonucu Samsunlu Dz. P. Sözleşmeli Er Tayfun Özköse, şehit oldu. Şehidin acı haberi Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haber, yetkililer tarafından şehidin yakınlarına verildi. Şehidin baba evine Tekkeköy Belediyesi tarafından dev Türk bayrağı asıldı.

Şehidin babasının Ukrayna’da çalıştığı bildirildi. Bekar olan, bir de kız kardeşi bulunan Özköse’nin naaşını saat 15.00’te Gaziantep Havalimanı’ndan kalkacak askeri uçakla Samsun’a getirilmesi planlanıyor.

Şehidin yarın cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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