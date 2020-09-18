Son Dakika
Suriye’den Kıbrıs’a botla geçmek isteyen mülteciler yakalandı
MÜLTECİLER GECE YARISI BOTLA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI.
Asayiş 18.09.2020, 15:29
2
Suriye’den Kıbrıs’a botla geçiş yapmak isteyen 30 düzensiz göçmen, Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından bot içerisinde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre olay, dün gece yarısı meydana geldi. Devriye atan sahil güvenlik ekipleri, bir bot içerisinde seyahat eden göçmenlere rastladı. Yapılan sorgulamada biri çocuk, 4’ü kadın toplam 30 mültecinin, Suriye’nin İdlib şehrinden yola çıktığı, yasa dışı şekilde Kıbrıs’a geçiş yapmak istedikleri anlaşıldı. Kıbrıs’a iş bulma ümidiyle geçmek istediklerini belirten düzensiz göçmenler, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Gazi Spor Salonunda geceyi geçiren göçmenler, ifadeleri alındıktan sonra Göz İdaresi Başkanlığına teslim edilecek.
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 18 Eylül 2020
|İmsak
|05:15
|Güneş
|06:41
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:31
|Akşam
|19:16
|Yatsı
|20:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Hatayspor
|1
|3
|7. Antalyaspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Çaykur Rizespor
|1
|0
|13. Ankaragücü
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Sivasspor
|1
|0
|18. Gençlerbirliği
|1
|0
|19. Başakşehir
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Tuzlaspor
|1
|1
|11. Samsunspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Chelsea
|1
|3
|4. Newcastle
|1
|3
|5. Wolverhampton
|1
|3
|6. Liverpool
|1
|3
|7. Crystal Palace
|1
|3
|8. Everton
|1
|3
|9. Aston Villa
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Leeds United
|1
|0
|14. Southampton
|1
|0
|15. Tottenham
|1
|0
|16. Brighton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0