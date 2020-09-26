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Suriye’deki saldırıda yaralananlar Ceylanpınar’a getirildi

YARALİLAR TÜRKİYE'DE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Asayiş 26.09.2020, 21:01
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Suriye’deki saldırıda yaralananlar Ceylanpınar’a getirildi

Suriye’de PKK/YPG terör örgütünün el yapımı patlayıcı ile düzenlediği saldırıda yaralanan sivillerden 2’si Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine getirildi.

Edinilen bilgiye göre, PKK/YPG terör örgütü Suriye’nin Resulayn kenti ile Haseke kenti yolunda sivillerin geçişi sırasında yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 6 sivil hayatını kaybederken 3 sivil ise yaralandı. Yaralılardan Beşir Muhammed ile Ali Muhammed, olay yerine giden ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine getirildi.

Valilik saldırıyla ilgili açıklama yaptı

Şanlıurfa Valiliği de saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “26.09.2020 tarihinde, saat 18.00 sıralarında Resulayn-Haseke Yolunda meydana gelen, PKK/YPG’li teröristlerce masum sivilleri hedef alan el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatıldığı olayda, 6 Suriyeli sivil hayatını kaybetmiş, 3 Suriyeli sivil de yaralanmıştır.

Yaralılar Resulayn Hastanesi ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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