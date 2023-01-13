Suriye’deki Deprem Hatay’da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.40’ta merkez üssü Suriye’nin İdlib kenti olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Hatay’ın Altınözü ilçesinin 43 kilometre uzağında meydana gelen deprem Hatay’da da hissedildi.