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Suriye’deki ABD üssüne füzeli saldırı

Suriye’nin Deyrizor kırsalında ABD üssünün yer aldığı Ömer petrol sahasına füze saldırısı düzenlendi.

Asayiş 11.07.2021, 15:53
Suriye’deki ABD üssüne füzeli saldırı
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Suriye’nin Deyrizor kırsalında ABD üssünün yer aldığı Ömer petrol sahasına füze saldırısı düzenlendi.

Suriye’de rejim kontrolündeki Deyrizor bölgesinde ABD askeri üssünün bulunduğu Ömer petrol sahasına füze saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından askeri üsten yükselen dumanlar görülürken, patlama sesleri de duyuldu. Bölge sakinlerine göre, saldırının ardında askeri üste sirenler çalarken, ABD’li uçaklar uçuş gerçekleştirdi. Suriye basınında yer alan haberlerde, saldırının İran destekli terörist gruplar tarafından yapıldığı öne sürüldü. ABD tarafından ise henüz açıklama gelmedi.
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