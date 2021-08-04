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Suriye’de rejim askerleri taşıyan otobüste patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Suriye’de Esad rejim askerlerini taşıyan bir otobüste meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı.
Asayiş 04.08.2021, 11:05
Suriye’de Esad rejim askerlerini taşıyan bir otobüste meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı.Suriye’nin başkenti Şam’da Esad rejimine bağlı askerleri taşıyan otobüste patlama meydana geldi. Patlamada bir asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı. Patlamada yaralanan 3 asker hastanede tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre otobüsteki elektrik arızası nedeniyle benzin deposu patladı.