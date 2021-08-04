banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Bir muhtarın gözyaşları!
Bir muhtarın gözyaşları!
Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!
Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!

Suriye’de rejim askerleri taşıyan otobüste patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye’de Esad rejim askerlerini taşıyan bir otobüste meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı.

Asayiş 04.08.2021, 11:05
Suriye’de rejim askerleri taşıyan otobüste patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye’de Esad rejim askerlerini taşıyan bir otobüste meydana gelen patlamada bir asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı.

Suriye’nin başkenti Şam’da Esad rejimine bağlı askerleri taşıyan otobüste patlama meydana geldi. Patlamada bir asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı. Patlamada yaralanan 3 asker hastanede tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre otobüsteki elektrik arızası nedeniyle benzin deposu patladı.
Yorumlar (0)
31°
açık