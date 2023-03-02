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Suriye’de mülteci kampında yangın
Suriye’nin Türkiye sınırındaki mülteci kampında çıkan yangında 9 çadırın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Asayiş 02.03.2023, 10:51
Suriye’nin Türkiye sınırındaki mülteci kampında çıkan yangında 9 çadırın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Suriye’nin Kilis sınırındaki Babusselam mülteci kampında elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması paniğe neden olurken, kamp alanı tahliye edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu alevler, kampa yayılmadan kontrol altına alındı.
Olayda 9 çadırın kullanılamaz hale geldiği, can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.