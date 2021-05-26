Suriye’de Esad ve seçimler protesto edildi

Suriye’nin Halep kenti kırsalındaki Azez’de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ülkede düzenlenen seçimlere karşı yüzlerce kişi protesto düzenledi.

Suriye’de iç savaş ve siyasi problemler 2011 yılından bu yana devam ederken, ülkenin yeni devlet başkanını seçmek için başkent Şam dahil olmak üzere Devlet Başkanı Beşar Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde halk sandık başına gitmişti. Oy verme işlemi için Esad rejimin kontrolündeki bölgelerde seçim sandıkları kurulurken, diğer bölgelerde seçim boykot edildi. Halep kenti kırsalındaki Azez’de Esad ve ülkede düzenlenen seçimlere karşı yüzlerce kişi protesto düzenledi. Göstericiler, seçimleri boykot ederek, Esad’ın görevi bırakmasını talep etti. Göstericiler, seçimlerin yasa dışı olduğunu ifade ederken, Esad’ın hiçbir meşruiyetinin olmadığını belirtti.

Göstericiler, hiç kimsenin 2 dönemden fazla devlet başkanlığına aday olamadığını ifade eden göstericiler, Esad’ın 4’üncü dönemi için aday olduğuna dikkat çekti. Azez’in yanı sıra İdlib, Afrin ve El-Bab’da da benzer protestolar düzenlendi.

Fransa, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Suriyeliler ise seçimler için, söz konusu ülkelerde bulunan büyükelçiliklerde 20 Mayıs’ta oy kullanmıştı.

Esad, Duma’da oy kullandı

Devlet Başkanı Beşar Esad ile eşi Esma Esad, 7 Nisan 2018 tarihinde Esad rejimin kimyasal silah saldırısı gerçekleştirdiği ifade edilen en az 56 sivilin hayatını kaybettiği Duma kentinde oy kullandı.

“Suriye’deki seçimler özgür ve adil olmayacak”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab tarafından ortak bir açıklama yayınlanmıştı. Dışişleri bakanları, Suriye’deki seçimlerin "özgür ve adil" olmayacağını belirtmiş, seçimlerin Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi altında en yüksek uluslararası şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarına göre düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Ortak açıklamada, "Biz, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları olarak, Suriye’nin 26 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ne özgür ne de adil olacağını açıkça belirtmek istiyoruz. Esad rejiminin BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında açıklanan çerçevenin dışında bir seçim yapma kararını kınıyoruz. Seçim sürecini gayri meşru olarak kınayan sivil toplum kuruluşlarını ve Suriyeli muhalefeti ve tüm Suriyelileri destekliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.