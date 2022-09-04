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Suriye’de Esad rejimine ait helikopter düştü: 3 pilot öldü
Suriye’nin Hama kentinde Esad rejimine ait bir helikopterin teknik arıza sonucu düştüğü ve 3 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.
Asayiş 04.09.2022, 12:02
Suriye’nin Hama kentinde Esad rejimine ait bir helikopterin teknik arıza sonucu düştüğü ve 3 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.
Suriye’nin Hama kentinde Esad rejimine ait bir helikopter düştü. Teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen helikopterin içerisinde bulunan 3 pilot hayatını kaybetti. Yetkililer, helikopterin bir evin üzerine düştüğünü ve maddi hasara neden olduğunu belirtti.
Düşen helikopterin, Esad rejimine ait 48 içerisinde düşen 2’nci helikopter olması dikkat çekti. Geçtiğimiz Cuma günü Suriye’de eğitim sırasında bir helikopter düşmüştü.
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