Suriye’de depremdeki can kaybı 570’e yükseldi

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde can kaybının 570’e, yaralı sayısı ise bin 403’e yükseldiği bildirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye’de can kaybı yükseldi. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden can kaybının 570’e, yaralı sayısı ise bin 403’e yükseldiği bildirildi.