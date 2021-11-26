Suriye’de dağıtılan skandal kitaplarla ilgili soruşturma

Suriye Görev Gücü sahasında bir vakfın finansmanıyla bir yayınevi tarafından basılıp dağıtılan din bilgisi eğitim kitabında yer alan çizimler, büyük tepkiye neden oldu. Gaziantep Valiliği tepki gösterilen kitapla ilgili soruşturma başlattı.

Suriye Görev Gücü bölgesinde bir vakfın finansmanıyla bir yayınevi tarafından basılıp dağıtılan din bilgisi eğitim kitabında kullanılan görseller tepki çekti. Sosyal medyada da gündem olan kitabı bazı vatandaşlar tepki göstererek yaktı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Gaziantep Valiliği olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, “Suriye Görev Gücü sahasında bir vakfın finansmanıyla bir yayınevi tarafından basılıp dağıtılan din bilgisi eğitim kitabının içeriğinde din eğitimi açısından kabul edilemez konular olduğu tespit edilmiştir. İlgili Yayınevi yaptığı açıklamayla içerikte bir hata ve yanlışlık olduğunu belirterek özür dilemiş olsa da Valiliğimiz tarafından bahse konu olay çok yönlü olarak soruşturulmaktadır” ifadeleri kullanıldı.