Suriye’de bombalı saldırıda 3 SMO askeri öldü

Suriye’nin Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı 3 asker hayatını kaybetti.

Halep kentinin doğusunda yer alan Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda Suriye Milli Ordusu’na bağlı 3 asker hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, SMO askerlerini taşıyan araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlatıldığını belirterek, patlama sonrası araçta yangın çıktığını ifade etti. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.