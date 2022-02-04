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Suriye’de bombalı saldırıda 3 SMO askeri öldü
Suriye’nin Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı 3 asker hayatını kaybetti.
Asayiş 04.02.2022, 00:05
Suriye’nin Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı 3 asker hayatını kaybetti.
Halep kentinin doğusunda yer alan Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda Suriye Milli Ordusu’na bağlı 3 asker hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, SMO askerlerini taşıyan araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlatıldığını belirterek, patlama sonrası araçta yangın çıktığını ifade etti. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.