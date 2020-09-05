Suriye’de bomba yüklü motosiklet patladı

Suriye’nin Deyrizor kentinde bomba yüklü motosiklet patladı.

Suriye’nin Deyrizor kentinin batısında yer alan Al-Sawa köyündeki bir restoranın önünde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlama sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede bulunan binalarda maddi hasar meydana geldi.