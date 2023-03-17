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Suriye’de bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin elinde rehin tutulan DEAŞ üyeleri için para toplayan ve kurtarılan örgüt üyelerini kaçak yollarla Türkiye’ye getirdiği iddia edilen 20 şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Suriye’de bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin elinde rehin tutulan DEAŞ üyeleri için para toplayan ve kurtarılan örgüt üyelerini kaçak yollarla Türkiye’ye getirdiği iddia edilen 20 şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Asayiş 17.03.2023, 11:14
Suriye’de bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin elinde rehin tutulan DEAŞ üyeleri için para toplayan ve kurtarılan örgüt üyelerini kaçak yollarla Türkiye’ye getirdiği iddia edilen 20 şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.