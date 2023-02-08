Suriye’de bir bebek ve ailesi enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’de de hissedilen depremlerin ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir bebek ve ailesi enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye’de de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Suriye’nin Afrin kentine bağlı Cinderes’te enkaz altında kalan bir bebek ve ailesine ulaşıldı. Depremzedelerin üzerindeki enkazı elleriyle temizleyen sivil savunma ekipleri, bebek ve ailesini kurtararak yakındaki hastaneye sevk etti.

Depremlerde büyük hasar gören Cinderes’te binlerce kişi yerinden olurken, can kaybının bin 500’ten fazla olduğu tahmin ediliyor. Cinderes’te depremlerde 250’den fazla bina yıkılırken, 650’den fazla kişi hayatını kaybetti.