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Suriye’de bir araç patladı: 1 ölü
Suriye’nin Azez kentinde bir aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 22.02.2022, 11:07
Suriye’nin Azez kentinde bir aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Suriye’nin Azez şehrinde bir araç patladı. Aracın içerisinde bulunan 1 kişi alevlerden kurtulamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.
Suriye Sivil Savunma ekipleri yangına müdahale edildiğini açıkladı.