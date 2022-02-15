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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "(Battal’ın sağlık durumu) Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, durumu stabil”
Suriye uyruklu şahısların da olduğu ve YPG adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Suriye uyruklu şahısların da olduğu ve YPG adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Asayiş 15.02.2022, 10:32
Suriye uyruklu şahısların da olduğu ve YPG adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında içerisinde Suriye uyruklu şahısların da olduğu ve YPG adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.