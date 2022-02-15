Suriye uyruklu şahısların da olduğu ve YPG adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında içerisinde Suriye uyruklu şahısların da olduğu ve YPG adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.