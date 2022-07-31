banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sakaryaspor, 9 ismi renklerine bağladı
Sakaryaspor, 9 ismi renklerine bağladı
Sigara konusunda ortak hareket edilmeli
Sigara konusunda ortak hareket edilmeli
Yargıtay’dan emsal yıllık izin kararı
Yargıtay’dan emsal yıllık izin kararı
TOGG'da beklenen haber geldi
TOGG'da beklenen haber geldi

Suriye sınırından kaçak geçiş yapmaya çalışan 7 kişi yakalandı

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki Suriye sınırından kaçak geçiş yapan 7 kişinin yakalandığını sosyal medya hesabından açıklayan Vali Davut Gül, sınırda beton duvara ilaveten 4 farklı koruma önlemi daha bulunduğunu hatırlattı.

Asayiş 31.07.2022, 18:43
Suriye sınırından kaçak geçiş yapmaya çalışan 7 kişi yakalandı

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki Suriye sınırından kaçak geçiş yapan 7 kişinin yakalandığını sosyal medya hesabından açıklayan Vali Davut Gül, sınırda beton duvara ilaveten 4 farklı koruma önlemi daha bulunduğunu hatırlattı.

Gaziantep’in Suriye sınırındaki ilçesi Karkamış’a bağlı Karanfil Mahallesi bölgesinden kaçak geçiş yapıldığı iddiasına ilişkin Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Vali Gül, “Karkamış ilçemizde, sınırı geçmeye çalışan 7 kişi birliklerimiz tarafından yakalanmıştır” dedi. Karkamış’ta sınırı geçmeye çalışan 7 kişinin askeri birlikler tarafından yakalandığını aktaran Vali Gül, “Sınırımızda, duvara ilaveten 4 farklı koruma önlemi daha bulunmaktadır. Sınır hattımızın tamamı aydınlatılmış, gözetleme kulesi ve elektronik imkanlarla 7/24 takip edilmektedir. Rahat olun!” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
30°
az bulutlu