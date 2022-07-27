Suriye şehitlerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) Tel Rıfat kırsalındaki üs bölgesine PKK/YPG’li teröristlerin yaptığı saldırı sonucu şehit olan 2 sözleşmeli erin cenazeleri Gaziantep Havalimanı’ndaki askeri törenle memleketlerine uğurlandı.

PKK/YPG’li teröristlerin Fırat Kalkanı Hareket Bölgesi’ndeki TSK üssüne dün düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Tank sözleşmeli Er Mert Otal ve Mevlüt Yoğurtcu kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit düşen erler için Gaziantep Havalimanı’nda askeri tören düzenlendi. Kilis’teki işlemlerinin ardından kara yoluyla Gaziantep’e getirilen Yoğurtcu ve Otal’ın Türk bayrağına sarılı cenazeleri, silah arkadaşları tarafından pistte kurulan alana konuldu.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile diğer protokol üyeleri katılırken şehidin silah arkadaşları da törende yer aldı.

Saygı duruşu ve şehitlerin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar şehitler için dua okudu. Duanın ardından askeri uçağa alınan Yoğurtcu ve Otal’ın cenazesi Ankara’ya gönderildi.

Şehit er Yoğurtcu’nun naaşının Çankırı’ya, şehit er Otal’ın naaşının ise Kırıkkale’ye kara yoluyla götürüleceği öğrenildi.