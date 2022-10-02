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Suriye şehidi dualarla memleketine uğurlandı
Süriye’nin Elbab kentinde terör örgütünün roketli saldırısı sonucu şehit düşen Özel Harekat polisi Mustafa Çalışgan, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenle baba ocağına uğurlandı.
Asayiş 02.10.2022, 11:47
Süriye’nin Elbab kentinde terör örgütünün roketli saldırısı sonucu şehit düşen Özel Harekat polisi Mustafa Çalışgan, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenle baba ocağına uğurlandı.
Suriye’deki güvenlik faaliyetleri çerçevesinde görev yapan Özel Harekat polisi Mustafa Çalışgan, terör örgütünün hain saldırısında şehit edildi. Şehit Çalışgan’ın cenazesi Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketi Tokat’a uğurlandı.
Düzenlenen törene 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, Özel Harekat Başkanı Selami Türker ve askeri erkan katıldı.