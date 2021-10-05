Suriye rejimi, yabancı uzmanların yardımıyla zehirli madde içerikli füzeler taşıdı

Rejimi destekleyen bazı haber sitelerinde “muhaliflerin kimyasal silah mizanseni yaptığına” dair kara propaganda haberlerinin yeniden yayımlanmaya başladığı bugünlerde, rejim güçlerinin İdlib bölgesinde sivil halka kimyasal silahla saldırı yapmaya hazırlandığına yönelik emareler artıyor. Kendi insanını cezalandırmak adına sayısız defa kimyasal silah kullanan rejimin yeni bir saldırının hazırlığında olduğu bildirildi.

Suriye rejiminin sözde bir kimyasal saldırı senaryosu uydurmak ve muhalifleri bununla suçlamak amacıyla, yabancı uzmanların yardımıyla hazırlanan zehirli madde içerikli füzeleri Arima, Maarat El Numan ve Tel Tukan bölgelerine naklettiği öğrenildi.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim unsurları daha önce kimyasal silahlarla hedef aldığı İdlib’e yeniden saldırarak suçu muhalif unsurlara atma düşüncesinde. Fransa, Belçika ve Fas uyruklu yabancı uzmanların yardımıyla 8 füzeye klor ve sarin gazı doldurulduğu, hazırlanan füzelerle sivil halka yönelik saldırı için talimat verildiği iddia edildi.

Saldırı sonrasında yapılacak propaganda ile saldırının muhalif unsurlar tarafından yapıldığı izlenimi yaratılacağı ifade edildi.

Suriye rejimi iç savaş boyunca İdlib’i 45 kez kimyasal silahlarla hedef aldı. Hafızalardan silinmeyen bu katliamlarda çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil zehirli gazlardan etkilendi.

Yıllardır halkına zulmeden rejimin, gerçekleri inkâr etme ve sorumluluğunu reddetme girişimleri bu kadarla da sınırlı değil. Eli kanlı rejim, yasa dışı eylemlerde sorumluluktan kurtulmak için suçu sanki muhalifler işlemişçesine kamuoyuna bilgi veriyor. İdlib’in güneyinde kimyasal silahlarını depolayan rejim, bölgedeki destekçilerinin de yardımıyla “muhaliflerin provokasyon amaçlı kimyasal silah kullanacağı” yalanını sistematik bir şekilde kullanıyor.