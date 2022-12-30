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Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Asayiş 30.12.2022, 12:34
MSB'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Terörist neredeyse hedef orası! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek” ifadeleri kullanıldı.