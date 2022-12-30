Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Terörist neredeyse hedef orası! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek” ifadeleri kullanıldı.