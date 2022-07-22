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Suriye: "İsrail’in hava saldırısında 3 asker öldü, 7 asker yaralandı"

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının gece yarısından itibaren Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki bölgelere düzenlediği hava saldırısında 3 askerin hayatını kaybettiğini, 7 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Asayiş 22.07.2022, 09:52 22.07.2022, 09:57
Suriye: "İsrail’in hava saldırısında 3 asker öldü, 7 asker yaralandı"

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının gece yarısından itibaren Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki bölgelere düzenlediği hava saldırısında 3 askerin hayatını kaybettiğini, 7 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Suriye resmi devlet medyası SANA, İsrail savaş uçaklarının bu gece yarısından itibaren Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki bölgelere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda 3 asker hayatını kaybederken, 7 asker ise yaralandı. Haberde, Golan yönünden fırlatılan füzelerin çoğunun etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bölgede hasar meydana geldiği bildirildi.

İsrail, 2011 yılından bu yana Suriye’de İran destekli gruplara ve rejime ait noktalara saldırı düzenliyor.

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