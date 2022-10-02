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Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde, Ribat-2 Üs Bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde, Ribat-2 Üs Bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Asayiş 02.10.2022, 12:02
Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde, Ribat-2 Üs Bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.