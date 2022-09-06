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Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığını bildirdi.

Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığını bildirdi.

Asayiş 06.09.2022, 21:05
Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığını bildirdi.

Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığını bildirdi.

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