Suriye'de havan saldırısı: 2 şehidimiz var

Suriye'nin Tel Rıfat kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından havanlı saldırıda 2 uzman çavuş şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'deki TSK unsurlarına havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Komando Uzman Çavuşlar Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal şehit oldu.

Şehitlerin naaşı zırhlı askeri ambulansla alınarak Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Uzman Çavuşlar Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal'ın naaşları, memleketleri Kahramanmaraş ile Bursa'ya uğurlanması için Gaziantep Havalimanına gönderilecek. Hastaneye 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Gökay Muştu ile çok sayıda komutanın geldiği öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİ VURULUYOR

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki askerler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK/PYD hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi. Yoğun bombardımanın sürdüğü kaydedildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

ACI HABER AİLEYE ULAŞTI

Havan saldırısında şehit olan iki askerden biri olan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Ahmet Akdal’ın Onikişbuat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki yakınlarına acı haberi askeri yetkililer verdi.

Şehidin yakınları haber sonrası gözyaşlarına boğulurken, baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin evli olduğu ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.

BURSA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit düşen askerlerden Uzman Erbaş Gökhan Çakır’ın acı haberi Bursa Alanyurt’taki baba evine ulaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktaş, “Afrin temas hattı üzerindeki Kimar Bölgesi, Basilhaya köyünde bulunan askeri üssümüze hain terör örgütünün yaptığı saldırı neticesinde 2 kahramanımızın şehit olduğunu öğrendim. Şehit olan iki evladımızdan biri Bursa’mızdan… Milletimizin başı sağ olsun” dedi.