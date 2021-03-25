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Sur’daki tarihi mekanlarda dinamik denetim süreci devam ediyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yeni kontrollü normalleşme sürecinin sürdürülebilirliği ve tam normalleşmenin sağlanması amacıyla başlatılan dinamik denetim süreci devam ediyor.

Asayiş 25.03.2021, 12:34
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Sur’daki tarihi mekanlarda dinamik denetim süreci devam ediyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yeni kontrollü normalleşme sürecinin sürdürülebilirliği ve tam normalleşmenin sağlanması amacıyla başlatılan dinamik denetim süreci devam ediyor.

Korona virüs risk durumuna göre mavi renkle düşük riskli iller arasında bulunan Diyarbakır’da dinamik denetim süreci Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatları ile her gün belirli saatlerde devam ediyor. Kentin en işlek caddeleri ile ara sokaklarda bulunan iş yerlerinde denetimlerini arttıran Sur Belediyesi zabıta ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletmecilere tedbirlere uyulmaları, vatandaşlara da tedbirleri elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, denetim yaptıkları lokanta, kafe ve kıraathanelerde işletme sahiplerine ve çalışanlara gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini hatırlatırken, eksik belgeleri bulunan iş yeri sahiplerine eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler, kurallara uymayan iş yerlerine ceza keserken, vatandaşlara da sağlıkları için mutlaka kurallara uymaları gerektiğini bildirdi.
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