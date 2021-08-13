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Sürat teknesiyle bir kişinin ölümüne neden olan iş adamı tutuklandı

Balıkesir’in tatil bölgesi Erdek’te geçtiğimiz hafta sonu sürat teknesiyle Elvan Fırat Taşdöğen’in ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ender Küçük, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Asayiş 13.08.2021, 13:41
Sürat teknesiyle bir kişinin ölümüne neden olan iş adamı tutuklandı

Balıkesir’in tatil bölgesi Erdek’te geçtiğimiz hafta sonu sürat teknesiyle Elvan Fırat Taşdöğen’in ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ender Küçük, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Sahil Mahallesi’nde Çuğra sahilinde geçtiğimiz hafta sonu denize girdiği sırada Ender Küçük’un kullandığı teknenin çarpmasıyla hayatını kaybeden Elvan Fırat Taşdöğen olayında yeni bir gelişme yaşandı. Taşdöğen’in ölümüne sebep olduğu iddia edilen müteahhit ve 1923 Mustafakemalpaşaspor’un önceki dönem başkanlarından Ender Küçük, Erdek Cumhuriyet Savcılığının itirazı sonucunda memleketinde gözaltına alındı. Yapılan itiraz sonrasında gözaltına alınan iş adamı Küçük sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bursa cezaevine gönderildi.

Balıkesir’de sürat teknesiyle Elvan Fırat Taşdöğen’e (46) çarparak ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ender Küçük (51), itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Küçük, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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